Amici 20, lite tra insegnanti su Arianna. Arisa contro Anna Pettinelli: "Mi accusi di scarsa professionalità, sei scorretta" | Video

12 dicembre 2020 a

La performance di Arianna scatena i docenti ad Amici 20. La cantante, che da pochi giorni ha cambiato insegnante passando da Rudy Zerbi ad Arisa, ha interpretato il successo di Marco Masini Ci vorrebbe il mare, provocando reazioni contrastanti.

Arianna in Ci vorrebbe il mare di Marco Masini

Da una parte Arisa, convinta della performance della Gianfelici: "Mi hai emozionato e mi hai fatto venire la pelle d'oca due o tre volte", ha detto. Dall'altra Anna Pettinelli, decisamente in disaccordo con la collega: "Il bene che ti vuole Arisa le fa un po' tappare le orecchie", ha sottolineato. "Mi stai accusando di scarsa professionalità, sei scorretta", le parole di Arisa. "Non ti si può dire niente che prendi subito d'aceto", ha replicato la Pettinelli. "Non vedo aceto da nessuna parte", ha affermato ancora Arisa. Quest'ultima si è poi scontrata pure con Rudy Zerbi per la messa in sfida di Letizia (poi eliminata) con Enula. Insomma, Arisa contro tutti ad Amici 20.

