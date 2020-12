Shia LaBeouf, accuse di abusi sessuali dall'ex fidanzata Fka Twigs: "Non ho scuse, mi vergogno di quella storia"

12 dicembre 2020 a

La cantautrice britannica Fka Twigs ha intentato una causa contro l’attore hollywoodiano Shia LaBeouf per abusi sessuali, aggressione e procurato disagio emotivo. Lo riferisce il New York Times che nella causa l’artista inglese accusa anche LaBeouf per averle consapevolmente trasmesso una malattia venerea. La coppia è stata fidanzata tra il 2018 e il 2019. LaBeouf, 34 anni, non ha commentato la denuncia, ma ha detto al Times di ammettere di essere stato "offensivo con me stesso e con tutti quelli intorno a me per anni". "Non sono in grado di dire a nessuno come li ha fatti sentire il mio comportamento", ha detto in una mail inviata al giornale riferendosi alla sua condotta nei confronti di Fka Twigs e di una seconda ex ragazza che lo ha accusato di comportamento violento. "Non ho scuse per il mio alcolismo o aggressività, solo razionalizzazioni: la mia è una storia di ferimento delle persone più vicine a me. Mi vergogno di quella storia e mi dispiace per coloro che ho ferito. Non c’è nient’altro che posso dire, davvero"; ha scritto. "Vivere con lui è diventato spaventoso e isolante", ha affermato la cantante. In un incidente chiave citato nella causa, riporta il Times, la cantautrice descrive come subito dopo il San Valentino del 2019, LaBeouf stava guidando in maniera spericolata mentre rientravano a Los Angeles e ha minacciato di schiantarsi con l’auto a meno che lei non avesse professato il suo amore per lui. Una brutta storia che ora avrà un seguito in tribunale.

