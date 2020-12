Amici 20, Giulia incanta nel brano hip hop: ma poi arrossisce quando si esibisce il suo Sebastian | Video

12 dicembre 2020 a

E' ancora Giulia Stabile tra i protagonisti della puntata di Amici 20. Sabato 12 dicembre la giovane ballerina si è esibita in un brano di hip hop, secondo richiesta degli utenti della trasmissione. Prima della performance, Giulia ha confidato a Maria De Filippi di avere un pizzico di ansia. Ansia che però è stata cancellata da una esibizione davvero convincente.

Giulia e l'esibizione hip hop

Giulia ha strappato applausi da tutto il pubblico, compresi i suoi compagni di scuola Riccardo e Aka7even. Poi ha strappato sorrisi quando è stata la volta del professionista Sebastian, per il quale ha preso una autentica cotta.

Sebastian in Another one bites the dust

Il ballerino ha interpretato alla perfezione Another one bites the dust dei Queen. Alla fine Giulia ha raccontato ancora a Maria De Filippi: "Ha fatto l'occhiolino a qualcuno, si è girato da questa parte". Ma la conduttrice non era dello stesso avviso: "Fa parte della coreografia", ha aggiunto sorridendo.

