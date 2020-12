Stasera in tv 12 dicembre, su Canale5 la finale di All Together Now 2020: le anticipazioni

12 dicembre 2020 a

a

a

Musica in prima serata su Canale5. Sabato 12 dicembre andrà in onda infatti la finalissima di All Together Now 2020, condotta da Michelle Hunziker. Questi i finalisti in lotta per aggiudicarsi il premio di 50mila euro: Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo) e Savio Vurchio (52 anni, di Andria).

All Together Now 2020, Anna Tatangelo e Rita Pavone: il video dello scontro e di mezzo c'è Gigi D'Alessio

Nel corso della puntata i concorrenti si sfideranno in diverse manche, ognuna della quali prevede un’eliminazione. I finalisti verranno giudicati appunto dal Muro Umano e dai giudici del programma: J-Ax, RIta Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.