Giulia Capocchi, dal concorso Miss Italia a Lineabianca. Ecco chi è: lavoro, passione e l'amore della sua vita

12 dicembre 2020 a

Su Rai 1 ricomincia Lineabianca e a fianco di Massimiliano Ossini ci sarà ancora Giulia Capocchi. Classe 1987, Capocchi è nata a Lucca ed è considerata uno dei volti più emergenti della televisione italiana. Ha già lavorato in numerosi e importanti programmi, da Estate in diretta a La vita in diretta, poi è approdata a Lineabianca. Ma Capocchi ha partecipato anche al concorso di Miss Italia. E' accaduto nel 2008 e in quella edizione conquistò una fascia, quella di Miss Rocchetta Bellezza Italia. In seguito ha studiato all'Accademia Teatrale del Sistina di Roma. Il debutto in tv nel 2010 a Roma Channel, poi Rai Sport e nel 2015 Top tutto quanto fa tendenza, sempre per Mamma Rai. Dal 2017 è su Lineabianca accanto a Massimiliano Ossini. Vive tra la Toscana e Roma, appassionata di sport, in particolare di quelli invernali, è sposata con un medico, Lorenzo.

