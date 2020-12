Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 5, la sorella Elettra non sapeva nulla e pensava a una fake news

12 dicembre 2020 a

Restano ai ferri corti i rapporti tra Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra. La più piccola delle Lamborghini sta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5, ma ha tenuto la famiglia all'oscuro di tutto. Ginevra non è stata invitata neanche al matrimonio di Elettra con Afrojack e di sicuro questo mancato avviso sulla sua prossima esperienza nel reality non ha contribuito ad appianare le divergenze.

Grande Fratello Vip 5, entra Ginevra Lamborghini: tensione con la sorella. Elettra andrà a trovare solo l'amico Malgioglio

Sul settimanale Chi, di Alfonso Signorini, si cerca di indagare sui motivi della rottura tra le due sorelle: "La Lamborghini jr. - si legge - ha nascosto il suo ingresso nella casa a tutta la sua famiglia. Lo ha fatto fino all’ingresso nel reality, mentendo anche alle sorelle e dicendo di trovarsi fuori casa da un’amica. La stessa Elettra era convinta che si trattasse di una fake news. Dietro la rottura tuttavia ci sarebbero motivi gravissimi". Staremo a vedere se questi emergeranno nel corso della sua partecipazione nel reality.

