Amici 20, Riccardo salvo in extremis. Anche Evandro lascia Rudy Zerbi: la sua nuova insegnante è Anna Pettinelli

Penultimo appuntamento del 2020 per Amici, almeno per quanto riguarda il sabato pomeriggio. Nella puntata in onda su Canale5 dalle 14,10 sabato 12 dicembre, nuove esibizioni per i ballerini Samuele, Rosa, Giulia, Martina e Riccardo. Quest'ultimo si vedrà confermato il banco in extremis da Lorella Cuccarini nonostante la sconfitta nella sfida contro la new entry Tommaso. Ancora critiche feroci di Alessandra Celentano nei confronti di Rosa, mentre Samuele riceve commenti molto positivi.

Amici 20, ospite di sabato 12 dicembre è Giordana Angi. Intanto Lorella Cuccarini punge Riccardo: "Non ti cambio, per ora" | Video

Intanto per quanto riguarda i cantanti, dopo Arianna Gianfelici che è passata con Arisa. anche Evandro dopo le critiche ricevute lascia Rudy Zerbi: il suo nuovo insegnante sarà Anna Pettinelli.

