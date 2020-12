Ascolti tv venerdì 11 dicembre, The Voice Senior cresce: battuto ancora il Grande Fratello Vip 5. Altro exploit di Crozza

12 dicembre 2020 a

Successo straordinario per The Voice Senior, il talent per concorrenti ultrasessantenni condotto da Antonella Clerici, che cresce negli ascolti e vince nella prima serata di venerdì 11 dicembre, con 4.336.000 spettatori e il 19% di share, risultato più alto della puntata precedente. Al secondo posto, su Canale5, Grande Fratello Vip 5, con 3.184.000 spettatori e il 17.3% di share.

Ottimo terzo posto, sul Nove, per l’ultimo appuntamento del 2020 con Fratelli di Crozza, che ha ottenuto 1.522.000 spettatori e il 5.7% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Freedom su Italia1 (1.267.000 spettatori, share 5.8%), Troppa Grazia su Rai2 (1.240.000 spettatori, share 4.8%), Quarto Grado su Rete4 (1.127.000 spettatori, share 5.4%), La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler su Rai3 (1.066.000 spettatori, share 4.4%), Propaganda Live su La7 (1.058.000 spettatori, share 5.3%), Hotel Transylvania su Tv8 (413.000 spettatori, share 1.6%).

