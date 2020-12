Beautiful, anticipazioni di sabato 12 dicembre: Thomas incoraggia Shauna su Ridge. Brooke prende a schiaffi la Fulton

12 dicembre 2020 a

Appuntamento con Beautiful anche sabato 12 dicembre su Canale5. Nella puntata in onda dalle 13,45, mentre Brooke e Ridge sono impegnati in un faccia faccia durissimo, Thomas corre da Shauna: vuole far sapere alla Fulton che approva il suo avvicinamento a Ridge, al punto da volerla aiutare a sgombrare il campo da qualsiasi avversaria. Ma la donna è almeno per il momento restìa ad accettare l'aiuto del giovane Forrester.

Shauna ha quindi una conversazione con Brooke riguardo a Ridge che però degenera. Brooke schiaffeggia Shauna, ma lei non si scompone, anzi, mette a posto la Logan con dure parole. La battaglia tra le due sembra appena cominciata.

