Massimiliano Ossini, ecco chi è il conduttore di Lineabianca: ex modello, televisione, amore e passioni

12 dicembre 2020 a

a

a

Chi è Massimiliano Ossini, il conduttore di Lineabianca? Classe 1978, nato a Napoli, ex modello. Dopo la maturità, nel 2000 il debutto da attore a teatro con Cyrano de Bergerac. Subito dopo la televisione. Conduttore del canale satallitare Disney Channel e concorrente alla prima edizione di Notti sul ghiaccio, talent show di Rai 1 di Milly Carlucci, vincendo. Ancora: Linea Verde (fino al 2010) con Gianfranco Vissani e poi Veronica Maya; il quiz Sei più bravo di un ragazzino di quinta? su Sky; E se Domani (Rai 3); Uno Mattina Verde (Rai1). Dal 2014 conduce Rai 1. Dalla stagione 2016-2017 Mezzogiorno in famiglia e dal 2014 Linea bianca su Rai 1. Ossini è sposato con Laura Gabrielli, nota imprenditrice ascolana prevalentemente del settore alimentare. I due hanno tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni. Da diversi anni Massimiliano Ossini partecipa anche alla Quintana di Ascoli Piceno per la quale ha una grande passione così come per tutto il territorio Piceno e per la montagna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.