Caso Genovese, Bruno Vespa: "Sconvolgente. E' come quando i migliori uomini politici cadono per il delirio di onnipotenza" | Video

"Sul caso Genovese quello che ho visto sino ad ora è sconvolgente". Lo ha dichiarato Bruno Vespa, intervistato nella puntata di Quarto Grado di venerdì 11 dicembre. Durante la trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, dopo aver ricordato di esse un garantista,

Vespa ha spiegato che il caso è sconvolgente per diverse ragioni. "La prima - ha detto il giornalista - è come potesse immaginare Alberto Genovese, pur essendo un uomo brillante e intelligente, che tutto questo non sarebbe mai venuto fuori". Per Vespa è accaduto quello che spesso avviene per gli uomini politici, i migliori cadono sempre per un delirio di onnipotenza.

