Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci attacca in diretta Pierpaolo Pretelli: "Con me facevi la vittima" | Video

Volano stracci tra Elisabetta Gregoraci (ospite in studio) e Pierpaolo Pretelli, l'amico speciale avuto dalla showgirl durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5. L'ex lady Briatore, sexy ed elegante con un vestito di pizzo nero, è rimasta infastidita dall'atteggiamento di Pierpaolo subito dopo la sua uscita. "Volevi fare tanto la vittima, invece...", si è rivolta così la Gregoraci a Pretelli.

E quando l'ex velino richiamato ancora da Elisabetta con un "Dimmi, cara", la showgirl si è ulteriormente innervosita: "Dimmi cara, fino all'altro ieri mi dicevi Eli amore, mi dispiace davvero", ha ribadito. Ma stavolta Pierpaolo ha replicato: "Con me non sei stata chiara all'inizio, la tua presenza alla fine un po' mi destabilizzava", ha affermato.

La Gregoraci ne ha avute anche per Malgioglio e per una battuta sul patrimonio della showgirl: "Parlare di soldi non mi sembra elegante da parte tua", ha detto ancora Elisabetta.

Il cantante ha risposto stupito: "Mi conosci da tanto, sai che sono ironico, sono davvero sconvolto che tu non l'abbia capito". Insomma, Gregoraci contro tutti al Grande Fratello Vip 5.

