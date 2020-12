Caso Genovese, nuovi dettagli: l'imprenditore avrebbe bruciato i 3mila 500 euro che doveva dare alla ragazza

12 dicembre 2020 a

a

a

Sul caso di Alberto Genovese emergono nuovi particolari. Durante la trasmissione Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, vengono rivelati ulteriori aspetti sulla vicenda della ragazza che sarebbe stata violentata sessualmente per ore ed ore dopo la festa a Terrazza Sentimento. Particolari che riguardano una possibile dazione di denaro che ci sarebbe dovuta essere tra l'imprenditore e la diciottenne.

La notte dello stupro ci sarebbe stato un accordo tra Genovese e la vittima. I due avrebbero concordato un pagamento di 3mila 500 euro, denaro che l'imprenditore voleva consegnare alla giovane. Prima, però, lui avrebbe chiesto alla ragazza la carta di identità per la paura che fosse minorenne. Lei non ha tirato fuori il documento, ma il codice fiscale da cui si evince la data di nascita ma non c'è foto. Genovese, convinto che quel codice non era della diciottenne, avrebbe bruciato il denaro invece di consegnarlo a lei.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.