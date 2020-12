Grande Fratello Vip 5, eliminata Selvaggia Roma. Tommaso Zorzi incredulo: "Che doccia fredda" | Video

11 dicembre 2020 a

Selvaggia Roma è la concorrente eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 5 nella puntata di venerdì 11 dicembre. L'influencer romana ha perso il televoto con il chirurgo plastico Giacomo Urtis.

Il verdetto tuttavia non è stato apprezzato fino in fondo dagli altri inquilini. Tommaso Zorzi su tutti: "Che doccia fredda". Incalzato da Alfonso Signorini, Tommaso ha precisato: "Stava venendo fuori una donna caz**** - ha affermato - avevo con lui un rapporto da fratello e sorella. Aveva ancora tanto da dare, anche se non sono triste che sia rimasto Giacomo Urtis".

Quest'ultimo ha accolto la nuova concorrente Samantha De Grenet, già conosciuta ai tempi de L'Isola dei famosi qualche anno fa. Con lei un rapporto non proprio idilliaco, tanto che si era lasciato scappare una frase nei suoi confronti non proprio carina: "E' conosciuta solo per essere stata fidanzata con Pieraccioni". Insomma, tra i due c'è davvero tanto da lavorare.

