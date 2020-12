Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando punge la De Blanck: "Per me rosica". E la contessa si sfoga con Pupo | Video

11 dicembre 2020 a

Stefania Orlando grande protagonista nella puntata di venerdì 11 dicembre del Grande Fratello Vip 5. Prima il confronto scontro con la contessa Patrizia De Blanck, sua rivale nella casa. Le due si sono incontrate di nuovo nel corso della diretta, ma in realtà sembra esserci quasi uno scambio di complimenti.

A questo punto Antonella Elia, opinionista del programma, interviene: "Basta sviolinate, contessa. Dica quello che affermava qui in studio", ha sottolineato.

La Orlando al termine del confronto sembra rinfrancata, e si lascia andare a un rimprovero ironico verso la contessa De Blanck, confidato però solo a Signorini: "Per me un pochino rosica", ha precisato. Stefania è stata la prima concorrente in nomination a uscire indenne dal televoto. Dal canto suo Patrizia De Blanck si sfoga con Pupo: "Basta mettermi in bocca cose che non ho mai detto", ha affermato.

E scatta il calcio in diretta tv al povero opinionista.

