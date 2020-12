Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin anche Rita Rusic, Elisabetta Gregoraci e Stash. Anticipazioni sabato 12 dicembre su Canale 5

11 dicembre 2020 a

Torna domani, sabato 12 dicembre, alle ore 16, su Canale 5, Verissimo. Silvia Toffanin incontra, per un’intensa intervista, l’attrice e produttrice Rita Rusic.

In esclusiva si racconta a Verissimo l’imprenditrice della moda Elisabetta Franchi. Prima intervista dopo il “Gf Vip” per Elisabetta Gregoraci, che ha deciso di abbandonare la casa per riabbracciare il figlio Nathan Falco.

Insieme a Verissimo, anche uno dei concorrenti più amati di questa edizione di “Grande Fratello Vip” Francesco Oppini con mamma Alba Parietti.

Insieme, per un racconto di famiglia, Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. infine, prima intervista da neopapà per il frontman dei The Kolors Stash, a Verissimo con la compagna Giulia Belmonte.

