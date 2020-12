Morta Barbara Windsor, l'attrice britannica regina dei film della serie "Carry on". Amata da Boris Johnson

11 dicembre 2020 a

a

a

L’attrice britannica Barbara Windsor, soprannominata «The Queen of Carry On» per aver recitato in 9 film brillanti della serie «Carry On» tra gli anni ’60 e ’70, è morta ieri sera in una casa di riposo di Londra per le complicazioni dovute al morbo di Alzheimer. Aveva 83 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal marito Scott Mitchel alla Bbc.

Dopo la diagnosi nel 2014, nel 2018 Dame Barbara Windsor aveva reso nota la sua malattia e l’anno scorso aveva incontrato il primo ministro Boris Johnson per contribuire ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sull’Alzheimer. Era nata come Barbara Ann Deeks il 6 agosto 1937 ed è stata un’attrice che ha lavorato al cinema, in televisione e in teatro. Era nota anche per aver interpretato il ruolo di Peggy Mitchell nella soap opera della Bbc «EastEnders», recitando nel popolare telefilm dal 1994 al 2016.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.