Oroscopo del Corriere di sabato 12 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'acqua. Le previsioni.

CANCRO

La quotidianità mette in crisi il rapporto di coppia? È tempo di organizzare un'attività da fare insieme al partner. Per i single giornata molto intensa.

SCORPIONE

Restare sempre in disparte non vi aiuterà a nascondervi dai vostri doveri e dagli impegni che chiedono la vostra presenza: siate risoluti!

PESCI

Dovreste imparare ad avere più fiducia in voi stessi: anche il vostro corpo ne uscirà rigenerato. E cominciate a modificare l'abbigliamento.

