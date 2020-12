11 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di sabato 12 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

Avete deciso di rinnovare la vostra immagine? Puntate sul look. Abbandonate i soliti vestiti e colori per azzardare qualcosa di inusuale.

VERGINE

Fate attenzione a non cadere nella tentazione di buttare all'aria sacrifici e sentimenti. Sarebbe un peccato far fallire la vostra relazione proprio ora.

CAPRICORNO

Potrete ricevere delle critiche, anche pesanti, da parte di chi non vi aspettavate. Sappiate rispondere con eleganza, evi- tando di fare i permalosi.



