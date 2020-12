Amici 20, ospite di sabato 12 dicembre è Giordana Angi. Intanto Lorella Cuccarini punge Riccardo: "Non ti cambio, per ora" | Video

11 dicembre 2020 a

Momento difficile all'interno della scuola di Amici 20 per il ballerino Riccardo. Sabato 12 dicembre si esibirà l'aspirante concorrente Tommaso, che nei casting ha già ottenuto tre preferenze su tre dalle insegnanti Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.

Quest'ultima è stata chiara con Riccardo: "Non ti cambio, per ora. Ma ti avrei messo in sfida", le parole di Lorella. All'indomani, vedendo l'atteggiamento del giovane ballerino, la Cuccarini ha precisato la situazione: "Sembra quasi che vuoi un po' indorare la pillola, raccontarti una tua verità - ha sottolineato - devi invece saper affrontare la realtà".

Nella puntata di sabato 12 dicembre il super ospite dello show in onda su Canale5 dalle 14 sarà la cantante Giordana Angi.

