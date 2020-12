Diletta Leotta si prepara per il fine settimana di Serie A: "Passo ore sui copioni". Ma i fan impazziscono per la scollatura | Foto

11 dicembre 2020 a

Diletta Leotta fa impazzire i suoi 7,2 milioni di followers su Instagram. La conduttrice Dazn si sta preparando per il fine settimana di Serie A, e mentre lo fa ha pubblicato una foto che ha mandato letteralmente in delirio i fan. "Mi preparo sempre duramente per un nuovo lavoro e passo ore sui copioni a studiare. A volte concentrarsi non è facile, ma farlo su un divano comodo e accogliente aiuta", scrive nella didascalia che accompagna l'immagine.

Si tratta di una campagna pubblicitaria, ma sulla frase "a volte concentrarsi non è facile", i fan ricamano molto. In effetti l'attenzione dei followers è tutta per la scollatura incontenibile. Diletta sa sempre come stuzzicare i suoi fan.

