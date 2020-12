L'Eredità, Massimo Cannoletta di nuovo campione: ma nella Ghigliottina non trova il Contorno

11 dicembre 2020 a

Massimo Cannoletta non smette mai di stupire. Il super campione de L'Eredità, il quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna, ha confermato il titolo per l'ennesima volta, per poi tentare la fortuna nel gioco finale della Ghigliottina per un montepremi di 160.000 euro.

L'Eredità, Massimo Cannoletta torna campione ma nella Ghigliottina trova una Spina: niente premio finale

Ma dopo le parole Figura, Scelta, Curiosi, Moneta, Seguire i soldi in palio diventano "appena" 40.000 euro. Niente da fare per la soluzione: il divulgatore di Lecce opta per Folla. In realtà - come poi spiegato da Flavio Insinna - la soluzione esatta è Contorno. Tentativo fallito, per Cannoletta il bottino resta non indifferente, di 252.500 euro. L'assalto ai 300mila euro tuttavia proseguirà nella puntata di sabato 12 dicembre, in onda come sempre su Rai1 dalle 18,45.

