Stasera in tv 11 dicembre, su Rai Movie il film Qualcosa di buono con Hilary Swank: trama e trailer | Video

11 dicembre 2020 a

Film drammatico su Rai Movie, canale 24 del digitale terrestre, nella prima serata di venerdì 11 dicembre. Dalle 21,10 andrà in onda Qualcosa di buono, con Hilary Swank protagonista e produttrice dell’adattamento del romanzo di Michelle Wildgen del 2007 intitolato You’re not you, che è anche il titolo originale del film. Questo il trailer del film.

La trama vede come protagonista Kate, una pianista cui viene diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica. Suo marito Evan la accudisce in ogni aspetto, ma non potendo lasciare il suo lavoro, con l’avanzare della malattia ha bisogno di cercare qualcuno che la aiuti e che si occupi della moglie durante il giorno. Incontra Bec una studentessa col sogno di fare la cantante. Kate vede qualcosa di speciale in Bec e nonostante la ragazza sia totalmente inesperta e approssimativa, la sceglie come sua aiutante. Sospettando un tradimento del marito, Kate chiede aiuto a Bec e le fa spiare il tablet dell’uomo trovando così conferme. Le due donne prima decidono di lasciare la casa poi cacciano Evan e finiscono per vivere insieme. Tra le due cresce una salda amicizia con Kate che pur peggiorando inesorabilmente vive più serenamente e fa nuove amicizie. Bec dal canto suo matura molto ma si vede anche costretta a lasciare l’università. Kate allora la allontana per non rovinarle la vita ma l’amicizia tra le due donne è più forte di tutto, anche della malattia. Splendido dramma, appuntamento su Rai Movie dalle 21,10.

