Paolo Rossi, Dribbling su Rai2 sabato 12 dicembre 2020 dedicato a Pablito: ospiti Marocchino e Pruzzo

Di Paolo Rossi tutti ricorderanno per sempre i tre gol al Brasile al Mondiale dell’82, il Pallone d’oro conquistato quell’anno, ma soprattutto tutti ricorderanno il suo sorriso. E proprio dal sorriso di Paolo Rossi partirà il racconto di Dribbling, che dedicherà la puntata di domani sabato 12 dicembre, alle 18.10 su Rai2, alla storia di un uomo gentile, un uomo buono che con il suo talento e la sua gentilezza ha regalato al mondo un’immagine straordinariamente positiva dell’Italia. In studio Simona Rolandi, con i due opinionisti della trasmissione collegati da remoto a causa delle disposizioni anti Covid-19, Massimo De Luca da Milano e Domenico Marocchino, amico e compagno di squadra di Paolo Rossi, da Torino. Dribbling ripercorrerà la carriera dell’uomo Paolo Rossi, le sue passioni, come la musica, e i suoi impegni in ambito sociale. In collegamento anche Roberto Pruzzo, attaccante come lui e suo alter ego in Nazionale, grazie al quale rivivere l’atmosfera del calcio di quegli anni che portarono al trionfo azzurro di Spagna ’82. Da Vicenza, gli inviati di RaiSport testimonieranno la partecipazione ai funerali, in programma in mattinata nel Duomo e trasmessi in diretta, sempre su Rai2, a partire dalle 10.

