Stasera in tv 11 dicembre, su Iris il capolavoro di Clint Eastwood Gran Torino: trama e trailer | Video

Capolavoro del cinema internazionale in prima serata su Iris. Venerdì 11 dicembre infatti andrà in onda Gran Torino, pellicola del 2008 diretta e interpretata da Clint Eastwood. Questo il trailer del film.

Eastwood. interpreta Walt Kowalski, un reduce della guerra di Corea che ha lavorato per tutta la vita come operaio alla Ford di Detroit. Rimasto vedovo dopo 50 anni, Walt è scorbutico e scostante e ha pessimi rapporti con i figli. Non va bene neppure con i vicini: la maggior parte sono immigrati asiatici, detestati da Kowalski. L'unica sua grande passione è la Ford Gran Torino custodita in garage, un bolide del 1972 che cura in maniera maniacale. Un gruppo di ragazzi cerca anche di rubargli la vettura e per difenderla Walt dimostra di essere pronto a usare le maniere forti. Ma quando scopre che il giovane vicino asiatico Thao (Bee Vang) e sua sorella Sue (Ahney Her) sono vittime di una gang di teppisti, Kowalski mette da parte tutti i pregiudizi e li aiuta a sbarazzarsi dei delinquenti. Costato 33 milioni di dollari, Gran Torino incassa 269 milioni in tutto il mondo.

