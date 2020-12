Stasera in tv 11 dicembre, su Rai Premium la replica degli ultimi quattro episodi di Vite in fuga: la trama

11 dicembre 2020 a

Fiction in prima serata su Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre. Dalle 21,10 di venerdì 11 dicembre andranno in onda infatti gli ultimi quattro episodi della fiction Vite in fuga, grande successo di Rai1 con Anna Valle e Claudio Gioè protagonisti, insieme a Barbora Bobulova e Francesco Arca. Si parte con le prime due puntate, intitolate rispettivamente Agosto e Settembre. Nella prima Alessio vuole andare a Salisburgo a studiare pianoforte e Claudio, inizialmente riluttante, si convince di non avere il diritto di impedire al figlio di mettere a frutto il suo talento. La Serravalle, dopo aver scoperto che Gloria è stata uccisa, ha un'intuizione: forse, per risolvere il caso, è necessario cambiare punto di vista. In Settembre la distanza tra Silvia e Claudio diventa irreparabile quando si scopre che Claudio è accusato di aver ricevuto una tangente per concludere la trattativa che ha portato la banca al fallimento. Silvia abbandona il marito e Claudio, annientato, comunica a Casiraghi che ha deciso di costituirsi.

Seconda stagione per Vite in fuga? Indiscrezioni e ipotesi

Altra puntata (la penultima) è intitolata Casiraghi: l'avventura dei Caruana subisce una svolta tragica quando marito e moglie sono costretti, nonostante l'irreparabile frattura, a stare di nuovo uniti per buttarsi nella disperata ricerca dei loro figli. L'indagine della Serravalle si dimostra fruttuosa e finalmente le sue intuizioni coincidono con le scoperte dei colleghi Calasso e Polito, costretti a non avvalersi più del suo contributo. Ultimo episodio che andrà in onda è Wilckock: il proposito di Claudio di costituirsi salta a causa della sparizione di Alessio e Ilaria. Claudio è chiamato ad affrontare una prova difficilissima: dovrà recarsi sotto copertura al Banco San Mauro e affrontare il suo capo Cristiano Wilckock, durante un'importante conferenza, ma ormai Agnese Serravalle è sulle sue tracce. Ma i fan della serie Rai già fremono per una possibile seconda stagione.

