Stasera in tv venerdì 11 dicembre 2020, Fratelli di Crozza: ultima puntata su Nove

La stagione più vista di sempre di ’Fratelli di Crozza' giunge al termine. Dopo aver toccato picchi di oltre 2,1 milioni di telespettatori superando il 7% di share, Maurizio Crozza sale per l’ultima volta, prima della pausa natalizia, sul palco del suo one-man show. Appuntamento stasera venerdì 11 dicembre alle 21.25 sul Nove e in live streaming su Dplay. L’artista genovese, in diretta dagli studi di Milano, con la sua satira unica e inimitabile, porrà l’attenzione sui fatti d’attualità politica e sociale della settimana. Dal 18 dicembre, sempre alle 21.25, arrivano ’I migliori Fratelli di Crozza' con gli imperdibili personaggi e i pungenti monologhi dell’ultima stagione.

’Fratelli di Crozza' è visibile anche in live streaming gratuito su DPLAY, il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le parodie proposte nelle scorse puntate. ’Fratelli di Crozzà è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.

