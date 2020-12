Sandra Milo a Pomeriggio5: "Nuda a 87 anni? Dobbiamo fare quello che ci piace". Poi Barbara D'Urso attacca i suoi haters | Video

11 dicembre 2020 a

Puntata scoppiettante quella di Pomeriggio5 di venerdì 11 dicembre su Canale5. Tra le ospiti della conduttrice Barbara D'Urso, anche Sandra Milo. L'attrice è stata nei giorni scorsi al centro delle cronache per aver posato nuda in copertina a 87 anni.

E Barbara D'Urso ne ha approfittato per farle i complimenti: "Brava bella di mamma, sinceramente però non me lo aspettavo, complimenti", ha detto la conduttrice a Sandra Milo, che di tutta risposta ha replicato: "Bisogna fare quello che ci piace", ha affermato tra gli applausi degli ospiti in studio.

Anche se non tutti hanno apprezzato lo scatto, come per esempio l'ex gieffina Roberta Beta: "Quella posa è sgraziata", ha sottolineato.

Poi l'intervista di Barbara D'Urso a Sandra Milo prosegue, prima con la rivelazione dell'attrice, che avrebbe venduto l'anello appena regalatole da uno spasimante di 50 anni.

Poi con la stessa presentatrice, che ha attaccato i suoi haters: "Ridete di più, ce n'è bisogno nel mondo, invece di svegliarvi con il solo pensiero di attaccare Barbara D'Urso", ha commentato.

