Paolo Rossi, funerali in diretta tv su Rai 2 domani 12 dicembre a partire dalle 10

I funerali di Paolo Rossi in diretta su Rai 2. La seconda rete della televisione di Stato seguirà l'addio al bomber dei Mondiali del 1982 nel duomo di Vicenza. Collegamento a partire dalle ore 10 per la cerimonia annunciata per le 10.30. L'ingresso sarà riservato soltanto agli invitati della famiglia e il sagrato della cattedrale sarà chiuso al pubblico per evitare pericolosi assembramenti. La diretta del rito funebre sarà a cura di Raisport, telecronaca di Alberto Rimedio, Enrico Varriale e dell'ex calciatore Antonio Di Gennaro. Quest'ultimo di Pablito è stato compagno nella nazionale e nel Verona nell'ultima stagione in serie A, il campionato 1986-87.

