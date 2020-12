Stasera in tv venerdì 11 dicembre 2020 Hotel Transylvania su Tv8: la trama del film

11 dicembre 2020 a

a

a

Stasera, venerdì 11 dicembre 2020, va in onda suTV8, alle ore 21.30: Hotel Transylvania. Si tratta di un film d’animazione di Genndy Tartakovsky del 2012. Prodotto in Usa. Durata: 90 minuti. Trama: Dracula è il proprietario e gestore dell’Hotel Transylvania, un resort a cinque stelle destinato ai mostri di tutto il mondo. Per il 118° compleanno della figlia Mavis, Dracula decide di organizzare una festa e invita tra gli altri gli amici Frankenstein con la moglie Eunice, la Mummia Murray, l’Uomo invisibile Griffin e una famiglia di lupi mannari composta da Wayne, Wanda e i loro figli. Mai avrebbe immaginato che a chiedere ospitalità nel suo albergo arrivasse anche Jonathan, un giovane umano che sfortunatamente si prende una cotta per Mavis.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.