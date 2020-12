Malika Ayane a Propaganda Live, dai premi a Sanremo allo spot del dentifricio. In passato l'amore con Cesare Cremonini | Video

11 dicembre 2020 a

Tra gli ospiti della puntata di Propaganda Live in onda su La7 dalle 21,20 anche la cantante Malika Ayane. Andiamo dunque a conoscere meglio la cantautrice, che vanta tra le altre cose anche due premi della critica vinti al Festival di Sanremo nel 2010 con Ricomincio da qui e nel 2015, quando arrivò anche terza nella classifica generale, con il brano Adesso e qui (Nostalgico presente). Nel 2019 Malika è stata anche tra i giudici di X Factor, un'esperienza controversa, nel corso della quale la cantante non ha risparmiato frecciate ai colleghi uomini. Malika non disdegna pure comparsate negli spot pubblicitari. Ecco il video di uno spot legato a un noto dentifricio.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2009 Malika ha avuto una relazione con Cesare Cremonini. Poco dopo la fine della storia con il famoso cantante, la Ayane è stata avvistata insieme a Federico Brugia. In pochissimo tempo, i due sono volati in America e si sono sposati a Las Vegas. Al loro ritorno, nel dicembre del 2011, hanno celebrato il loro matrimonio a Milano con rito civile. Malika ha subito stretto un bellissimo rapporto con le due figlie di Federico, Ludovica e Matilde. Malika ha anche una figlia, avuta ad appena 21 anni, Mia. Nel 2016 la separazione con Brugia, mentre due anni più tardi la cantante ha iniziato la storia d'amore con il manager Claudio Fratini.

