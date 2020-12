Stasera in tv 11 dicembre, su Rai 4 il film Escape Plan 2, ritorno all'inferno

11 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 11 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Rai 4 è in programma il film dal titolo Escape Plan 2, ritorno all'inferno. E' una pellicola di azione, thriller del 2018, produzione americana e cinese. La regia è di Steven C. Miller, mentre nel cast ci sono Sylvester Stallone, Dave Bautista, Curtis James Jackson III noto come 50 Cent. La trama. Ray Breslin è in grado di fuggire da tutte le prigioni ed ora è a capo di una banda che si occupa proprio di questo, ma il suo uomo Shu Ren è finito in quello che è considerato un carcere da cui sembra impossibile fuggire.

