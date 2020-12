Grande Fratello Vip 5, entra Sonia Lorenzini. Vita privata e carriera, da Uomini e donne ai flirt con Damante e Ramazzotti

11 dicembre 2020 a

Tra i nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip 5 c'è anche quello di Sonia Lorenzini, che entrerà appunto nel corso della puntata in onda venerdì 11 dicembre su Canale5. Andiamo a conoscere meglio l'influencer di 31 anni, nata in provincia di Mantova, ad Asola, nel febbraio del 1989. Nel 2016 Sonia decide di partecipare a Uomini e Donne, in qualità di corteggiatrice di Claudio D’Angelo. Con la sua irriverenza e con i suoi modi di fare decisi e sicuri, la blogger in breve diventa una delle protagoniste assolute del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia la conoscenza con Claudio non va come sperato e Sonia decide di lasciare la trasmissione. Poche settimane dopo la redazione richiama la Lorenzini, che viene scelta come nuova tronista del programma. A quel punto l’influencer inizia un nuovo percorso con Emanuele Mauti, che decide di fare la sua scelta anticipata proprio su quest'ultimo. I due lasciano così il programma insieme, iniziando ufficialmente una relazione. Per qualche mese tutto procede a meraviglia tra i due, ad un tratto però le cose precipitano, e dopo meno di un anno la coppia si separa ufficialmente. Dopo qualche mese dalla rottura con Emanuele infatti Sonia viene beccata in compagnia di Federico Piccinato, suo ex corteggiatore a Uomini e Donne. Proprio all’interno del dating show i due erano stati accusati di conoscersi da tempo, e di avere un accordo per truffare la redazione del programma. La relazione con Piccinato prosegue fino a giugno 2020.

Ma non ci sono soltanto le storie ufficiali per Sonia Lorenzini. All'influencer sono stati attribuiti anche diversi flirt. Da quello con Andrea Damante che avrebbe causato la fine della relazione tra il deejay e Giulia De Lellis, a quello nel maggio 2020 con Eros Ramazzotti, anche se i due hanno dichiarato di essere solo amici. Nella casa del Grande Fratello Vip 5 ritroverà il collega Tommaso Zorzi, con il quale in passato ha avuto una lite per un commento sarcastico di Tommaso che non sarebbe andato giù a Sonia. Staremo a vedere. Appuntamento su Canale5 dalle 21,40.

