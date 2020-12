Stasera in tv 11 dicembre, su Rai 2 il film Troppa grazia. La trama

11 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 11 dicembre, alle ore 21.20 film in programma su Rai 2. Si tratta di Troppa grazia, una commedia del 2018, la produzione è italiana. La regia è a cura di Gianni Zanasi, mentre del cast fanno parte Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron. La trama. La protagonista della pellicola è Lucia. Lei fa la geometra e vive da sola con la figlia. Di certo non le mancano le difficoltà economiche e le relazioni personali sono sempre molto precarie. Il Comune le affida un lavoro e lei si trova ad affrontare nuove situazioni, anche queste particolarmente complesse.

