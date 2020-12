Stasera in tv 11 dicembre, su La7 satira e critica di Propaganda Live. Ospiti e anticipazioni

11 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 11 dicembre, su La7 come tutti i venerdì appuntamento con Propaganda Live. Il programma condotto da Diego Bianchi detto Zoro insieme a Marco Dambrosio detto Makkox. Ovviamente confermatissimi gli ospiti fissi: Marco Damilano, Francesca Schianchi e Paolo Celata. Naturalmente ancora al centro del dibattito la situazione Covid e i risvolti economici e sociali per il Paese. Quali saranno gli ospiti fissi di questa sera? La cantate Malika Ayane, lo sceneggiatore Giovanni Veronesi, il comico Lello Arena, gli attori Valerio Aprea e Luca Bizzarri, la giornalista Kay Rush, la psicologa Federica Sassoli e l'attore teatrale Andrea Pennacchi.



