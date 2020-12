Stasera in tv 11 dicembre, su Rete 4 torna Quarto Grado: i casi Genovese e Ruggerone

11 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 11 dicembre, su Rete 4 dalle 21.20 nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma su gialli e thriller italiani condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. I casi di Alberto Genovese e Maria Luisa Ruggerone al centro della trasmissione che poi andrà in pausa per riprendere nel 2021. Restano ancora molte ombre sull'imprenditore di Milano. Ci sono state ulteriori violenze dopo le feste di Terrazza Sentimento e Villa Lolita? Ruggerone, primario al Niguarda, secondo il medico legale è morta per una peritonite acuta nel luglio 2019, ma il figlio non ha mai creduto al malore ed è convinto che la madre sia stata uccisa nel corso di una rapina. Il 14 luglio, infatti, il gip di Busto Arsizio ha accolto l’opposizione all’archiviazione, già chiesta dalla procura, e ha disposto nuovi accertamenti con la formula dell’incidente probatorio.

