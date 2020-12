Stasera in tv 11 dicembre, su Italia 1 torna Freedom oltre il confine. Le anticipazioni

11 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 11 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1 torna la trasmissione Freedom oltre il Confine, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. Cosa vedremo stasera in tv? Si parte da Benevento, città non egiziana che vanta il maggior numero di reperti egizi dopo Roma. E se ci fosse più di quanto si crede? Poi Giacobbo torna a Dublino e visita il Trinity College, dove è conservato anche un tesoro fatto di conoscenze tramandate su pergamena. Poi Ischia: secondo alcune ipotesi Giulio Grablovitz avrebbe ispirato i personaggi dei romanzi di Jules Verne. Ma chi era? Infine visita al Museo dell'Impossibile, dedicata ai presunti resti di animali fantastici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.