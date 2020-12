Uomini e donne, Riccardo attacca Roberta: "Vuoi fare sempre la super donna". Lei replica: "Abbassa le penne" | Video

11 dicembre 2020 a

Clima di tensione a Uomini e donne durante la puntata di venerdì 11 dicembre su Canale5. Nel people show ideato e condotto da Maria De Filippi protagonisti Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, al centro della discussione.

E non è una discussione tenera, Riccardo accusa la corteggiatrice: "Vuoi sempre fare la super donna", ha affermato. Lei ribatte: "Ancora con questa storia", ha risposto infastidita. In studio la polemica non finisce, anche perché la Di Padua è tornata a frequentare Michele Dentice.

Riccardo Guarnieri non ci sta e si dimostra geloso, chiedendo a Roberta: "Ti ho presa in giro o no?", ha sottolineato. Roberta non ci sta: "Abbassa le penne". Insomma, il rapporto tra i due sembra essere davvero compromesso.

