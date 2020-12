Filippo Nardi al Grande Fratello Vip 5, il ritorno nella casa 19 anni dopo il celebre sfogo: "Dove sono le sigarette" | Video

11 dicembre 2020 a

"Le attese sono sempre difficili, sia per le cose belle che per quelle brutte, ma le attese per le cose ignote forse sono quelle più lunghe". Questa frase che accompagna l'ultimo post su Instagram di Filippo Nardi, che venerdì 11 dicembre entrerà all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Per lui si tratta di un ritorno, visto che da non vip partecipò alla seconda edizione, quella poi vinta da Flavio Montrucchio. Nardi tuttavia entrò nella storia per il celebre sfogo contro gli autori, quando chiese con troppa forza le sigarette.

Esasperato per il rifiuto, se ne andò, denunciando appunto una autentica crisi di nervi. Ora si ripresenta e siamo certi che il suo ingresso contribuirà a vivacizzare le dinamiche interne alla casa. Appuntamento su Canale5 dalle 21,35.

