Gianni Morandi, 76 anni e non sentirli. Con una foto ringrazia fan e follower per gli auguri: torta e albero di Natale che sembra Spelacchio

11 dicembre 2020 a

a

a

Settantasei anni e non sentirli. E' il traguardo che taglia oggi Gianni Morandi, nato l'11 dicembre 1944 a Monghidoro, piccolo comune in provincia di Bologna. Un traguardo importante per quello che è uno dei cantanti più amati dell'intero Paese. Musica e non solo, visto che nella sua lunga carriera Morandi è stato anche attore e conduttore televisivo. Ovviamente non ha dimenticato di ringraziare i propri fan, che lo hanno sommerso di auguri. L'ha fatto con una foto pubblicata sui social, con tanto di torta e albero di Natale, che a dire il vero somiglia a Spelacchio. Negli ultimi anni l'artista è stato molto attivo sui social. Solo su Instagram può contare su 1.2 milioni di follower.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.