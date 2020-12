Ascolti tv giovedì 10 dicembre, Wonder batte Harry Potter: merito anche dello speciale Techetechetè su Paolo Rossi

11 dicembre 2020 a

a

a

Il film Wonder, trasmesso giovedì 10 dicembre da Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.559.000 spettatori e il 14.9% di share. Al secondo posto, su Canale5, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, con 2.371.000 spettatori e l’11.5% di share. Terzo piazzamento per Le Iene Show su Italia1, con 1.687.000 spettatori e il 9.2% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Paolo Rossi Il Campione è un sognatore che non si arrende mai su Rai2 (1.462.000 spettatori, share 5.8%), Qui e Adesso su Rai3 (1.123.000 spettatori, share 4.8%), Dritto e Rovescio su Rete4 (1.068.000 spettatori, share 5.5%), PiazzaPulita su La7 (1.045.000 spettatori, share 4.5%), la finale di X Factor 2020 su Tv8 (746.000 spettatori, share 3.2%, a cui vanno aggiunti però gli ascolti ottenuti in simulcast sulla piattaforma Sky e su Now Tv, Hitman L’Assassino sul Nove (363.000 spettatori, share 1.4%).

Stasera in tv giovedì 10 dicembre 2020, su Rai1 "Wonder" diretto da Stephen Chbosky: la trama

In access prime time Striscia la Notizia su Canale5 ha ottenuto 4.814.000 spettatori con il 17.6% di share. Mentre su Rai1 Techetechetè - Speciale Paolo Rossi, omaggio al campione scomparso giovedì 10 dicembre, ha ottenuto 4.050.000 spettatori con il 14.8% di share.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.