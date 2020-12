Amici 20, anticipazioni di sabato 12 dicembre: Enula elimina Letizia. Rivolta social contro Rudy Zerbi

11 dicembre 2020 a

E' attesa per sabato 12 dicembre la puntata settimanale di Amici 20, in onda su Canale5 dalle 14. Tanti i colpi di scena previsti, ecco alcune anticipazioni. Ospite di questa settimana la cantante Giordana Angi, ben nota al pubblico che segue il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Rudy Zerbi ha scelto di mettere Letizia (cantante scelta da Arisa) in sfida con Enula, una giovane artista che aveva conosciuto ai casting.

Per Rudy, infatti, il modo di cantare di Letizia è un po' troppo antico.

E la sfida ha visto prevalere proprio Enula, che così ha eliminato Letizia costretta a lasciare la scuola.

Sui social intanto è già rivolta contro Rudy Zerbi, accusato di essere stato troppo severo con Letizia, la quale - sempre secondo alcuni utenti che hanno esternato il loro parere nella pagina twitter di Amici 20 - non meritava di uscire dal talent.

Appuntamento su Canale5 sabato 12 dicembre, mentre venerdì 11 consueto daytime su Italia1 dalle 19.

