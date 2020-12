Beautiful, anticipazioni di venerdì 11 dicembre: Brooke tira fuori a Ridge le prove della notte con Shauna

11 dicembre 2020 a

Appuntamento ricco di colpi di scena a Beautiful su Canale5. Nella puntata in onda venerdì 11 dicembre dalle 13,45 Brooke infatti mostra a Ridge la prova del suo tradimento: la cintura che lui ha dimenticato al Bikini nella notte trascorsa con Shauna, la madre di Flo. Ridge tenta invano di convincerla che tra lui e Shauna non c'è stato nulla. Brooke però ha le prove, lui non era incosciente come racconta, altrimenti non sarebbe riuscito a spogliarsi.

E' stato Danny a consegnare la cintura a Brooke, Ridge l'ha lasciata nell'appartamento sopra il Bikini bar. Il Forrester ora non ha più vie di fuga. Intanto Thomas già pensa divertito alla fine del matrimonio del padre, anche se Flo cerca di disilludere Shauna relativamente alla sua eventuale storia con Ridge.

