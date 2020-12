Striscia la notizia, Valerio Staffelli in ospedale: anche la polizia per la consegna del Tapiro d'oro a Roberto Bolle | Foto

11 dicembre 2020 a

Valerio Staffelli finisce in ospedale per consegnare il Tapiro d'oro a Roberto Bolle. Una brutta avventura dunque per l'inviato di Striscia la notizia, il programma satirico di Canale5 di Antonio Ricci. Staffelli voleva consegnare appunto il Tapiro d'oro al ballerino di fama mondiale perché il balletto del 7 dicembre trasmesso su Rai1 in occasione della riapertura della Scala di Milano, spacciato per inedito, altro non sarebbe stato che il rimontaggio di una precedente esibizione registrata alla Scala e già proiettata in occasione del 75esimo anniversario dell'Onu.

Staffelli ha intercettato Bolle fuori dagli studi Rai e, dopo un primo rifiuto del ballerino di concedersi alle telecamere del tg satirico, lo ha seguito fino all’ingresso della sua abitazione. Qui è stato inizialmente cinturato dal portinaio di casa Bolle, successivamente il taxi - probabilmente nel tentativo di accompagnare Bolle fino all’ingresso del portone - è salito sul marciapiede e sul piede dell’inviato di Striscia. Sul posto per calmare gli animi sono intervenute le forze dell'ordine, mentre Staffelli è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Il servizio andrà in onda nei prossimi giorni a Striscia la notizia.

