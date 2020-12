Uomini e Donne, Gianluca De Matteis senza amore e Sophie sceglie al centro dello studio. Anticipazioni venerdì 11 dicembre 2020

11 dicembre 2020 a

Arriva, oggi venerdì 11 dicembre 2020, l'ultima puntata settimanale di Uomini e Donne alle ore 14.45 su Canale 5. Si tratta di una puntata nella quale vedremo - secondo le anticipazioni del Vicolo delle news - il finale della registrazione dello scorso 27 novembre.

Al centro dello studio Armando Incarnato che ha chiuso le sue conoscenze con Marianna e Brunilde per concentrarsi su Lucrezia Comanducci. I due racconteranno di essere usciti e di aver discusso. Tutto è accaduto al Self service dove hanno cenato. Mancando il vino, un ragazzo si è offerto di accompagnarla in un negozio vicino per comprarlo scatenando la gelosia di Armando che, in studio, sarà accusato di essere un “retrogrado”. Armando da parte sua spiega di trovare irrispettoso andarsene mentre si è a cena con un altro.



Eccoci poi al trono di Gianluca De Matteis. Un ragazzo che non riesce a trovare l'amore e questa puntata lo dimostrerà. Con Marianna sembrava stesse nascendo qualcosa ma Gianluca eliminerà anche Marianna sostenendo di non provare niente per lei.

Quindi Sophie Codegoni che dopo il chiarimento con Antonio con cui, però, ha preferito non uscire, siederà al centro dello studio per confrontarsi con Giorgio e Matteo che si presenterà in studio con le stampelle essendosi fatto male ad un piede. Gemma Galgani chiuderà con Biagio e dopo aver sfilato sulle note di Flashdance chiederà a Maurizio di andare a cena da lei. Una puntata davvero frizzante.



