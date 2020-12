X Factor 2020, Casadilego vince ma è polemica social: "Edizione dell'addio di Cattelan e del mancato successo dei Melancholia"

11 dicembre 2020 a

X Factor 2020, vince Casadilego ma il trionfo nella notte fa scoppiare la polemica social perché insieme al verdetto, il conduttore Alessandro Cattelan dice che questa è stata la sua ultima trasmissione. I fan sulla pagina Instagram del programma che si è concluso giovedì 10 dicembre 2020, hanno poca voglia di festeggiare Casadilego e i post sono tutti per il conduttore e per un'altra polemica: quella legata all'esclusione dei Melancholia.

"Resterà comunque l'edizione in cui non hanno vinto i Melancholia", si legge in un post e in un altro: "la roba più assurda è l'addio di Cattelan, non ci importa di chi ha vinto". Ma c'è anche ci saluta il successo: "Meritatissimo" e mette cuori.

