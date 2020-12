X Factor 2020, Alessandro Cattelan dà l'addio commosso: "La mia ultima puntata" e i fan infiammano Instagram

11 dicembre 2020 a

X Factor 2020, vince Casadilego ma la novità è anche un'altra e arriva prima del verdetto e riguarda Alessandro Cattelan. "Questa è stata la mia ultima puntata di ’X Factor", annuncia commuovendosi Alessandro, alla decima stagione di conduzione del talent. "Non sta finendo un programma, sta finendo un’epoca per me", afferma ancora, dicendo che si immaginava un’ultima finale al Forum di Assago ma anche che è arrivato per lui il momento di andare avanti e "voltare pagina".

In un post Instagram subito dopo la finale, nell'account ufficiale si legge: "Ci hai guidato in 10 anni di momenti epici, risate, performance da togliere il fiato e verdetti che non sono classifiche. @alecattelan ti ringraziamo per aver fatto la storia di questo programma. Ti vogliamo bene" e la foto di Cattelan appare sotto un "Grazie, Ale!".

I supporter si scatenano subito nei commenti. "Non sarà la stessa cosa, ci mancherai", dice un post. E ancora: "Captain", poi un altro "legend", una lunga serie di commenti per lui.

