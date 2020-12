X Factor 2020, Casadilego vince: minorenne non può eseguire il brano dopo le 24. Terzo il perugino Blind

10 dicembre 2020 a

X Factor 2020 lo vince Casadilego, all’anagrafe Elisa Coclite. Trionfa lei che non ga ancora 18 anni (17) ed è nata a Bellante, in provincia di Teramo. Visto che è minorenne non ha potuto rieseguire il suo brano perché sopraggiunta la mezzanotte, e ha prevalso nello scontro finale sui Little Pieces of Marmelade.

La serata, che ha visto esibirsi come superospiti i Negramaro. Casadilego, della squadra di Hell Raton, è quindi la vincitrice di

X Factor 2020. Al secondo posto si sono classificati i Little Pieces of Marmalade (squadra di Manuel Agnelli). Terzo classificato il perugino Blind (Emma), mentre quarto Naip (Mika).

