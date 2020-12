Amici 20, il ballerino Tommaso conquista le tre insegnanti. E Lorella Cuccarini spaventa Riccardo: "Ti avrei messo in sfida" | Video

10 dicembre 2020 a

Tensione soprattutto tra i ballerini nella scuola di Amici 20. L'aspirante concorrente Tommaso ha infatti collezionato tre preferenze su tre dagli insegnanti Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

Un gradimento che ha messo in allarme soprattutto la squadra di Lorella, con Riccardo che è comunque rimasto impressionato dalla bravura della possibile new entry. Ma nel colloquio con la sua docente è arrivato un mezzo sospiro di sollievo.

"Ti avrei voluto mettere in sfida - gli ha riferito la Cuccarini - ma la produzione mi ha detto che non posso farlo. Con un nuovo concorrente avrei potuto solo sostituire uno dei miei. E quindi ancora preferisco di no". Riccardo quindi salvo per il momento, ma è chiaro che la selezione all'interno della scuola comincia a diventare sempre più dura.

