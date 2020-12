Stasera in tv 10 dicembre, sul Nove il thriller Hitman L'assassino: cast, trama e trailer | Video

10 dicembre 2020 a

Azione e thriller in prima serata sul Nove giovedì 10 dicembre. Dalle 21,30 andrà in onda Hitman L'assassino, film ispirato all'omonima serie di videogame di successo, la pellicola di Xavier Gens, già autore del thriller Frontier(s), narra dell'agente geneticamente modificato numero 47. Questo il trailer della pellicola.

L'uomo è una vera e propria macchina da combattimento al soldo di una organizzazione criminale che gli commissiona operazioni letali. In una delicata operazione volta all'eliminazione del presidente russo Belicoff qualcosa va storto. L'agente 47 riesce a colpire il presidente russo con un fucile di precisione e cerca di allontanarsi dalla città. Ma l'organizzazione lo avverte che non solo il presidente è ancora vivo e vegeto ma anche che ci sarebbe una testimone del tentato omicidio. All'agente non resta che uccidere la donna, una misteriosa e affascinante ragazza russa. Nel cast Henry Ian Cusick, Ulrich Thomsen, Olga Kurylenko, Eriq Ebouaney, James Faulkner, Dougray Scott, Timothy Olyphant, Robert Knepper, Michael Offei, Christian Erickson, Joe Sheridan, Jean-Marc Bellu, Nicky Naude, Abdou Sagna e Ilya Nikitenko.

